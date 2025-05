Quest’anno l’IMU arriva due volte | fai attenzione a queste date sei a rischio multa

Quest'anno, l'IMU si presenta con due scadenze da rispettare, aumentando il rischio di multe per i contribuenti. Con la pressione fiscale già alta e i salari stagnanti, è fondamentale prestare attenzione alle date stabilite per evitare sanzioni. Scopriamo insieme le tempistiche cruciali e come gestire al meglio questo obbligo fiscale per non incorrere in spiacevoli sorprese.

L'IMU arriva due volte e quindi ci saranno due scadenze da rispettare: non bisogna perdere tempo, fare attenzione a queste date è necessario per evitare di prendere una multa Pagare l'IMU è molto fastidioso per gli italiani, che hanno tante tasse da pagare e gli stipendi non aumentano nonostante aumentino, appunto, le spese.

