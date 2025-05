Quella strada di nuovo green? Serviranno almeno 10 anni

L'articolo esplora le sfide e le tempistiche per rendere nuovamente green una strada fiorentina, secondo Alessandro Trivisonno, presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Firenze. Viene messa in discussione la possibilità di mantenere i pini domestici durante i lavori di realizzazione della tramvia, evidenziando la complessità dell'intervento e le implicazioni ambientali.

Alessandro Trivisonno è il presidente dell' Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Firenze. I pini domestici potevano stare in mezzo ai binari della tramvia? "E' difficile immaginarlo. Per la realizzazione della tramvia è necessario scavare, togliere asfalto. Con alberi di una certa età e dimensioni come quelli, con radici espanse, molto probabilmente i lavori avrebbero intercettato le radici causando problemi di stabilità e salute delle piante, senza contare il rischio di caduta di un ramo sui cavi, con conseguente interruzione della linea". Si può dire allora che una volta deciso di fare la tramvia era inevitabile tagliare i pini? "Non c'è solo il tram, ci saranno anche le corsie per le auto, il marciapiede, la ciclabile...