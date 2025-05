Quella mossa tedesca che rafforza l’Europa

Friedrich Merz ha segnato un importante cambiamento nella politica estera della Germania, adottando un tono più deciso e fortemente orientato a rafforzare l'Europa. Questa mossa punta a consolidare il ruolo del continente sulla scena internazionale, segnando un trend di leadership più assertiva da parte di Berlino.

Friedrich Merz ha segnato un deciso cambio di passo e di tono nella politica estera della Germania. Per la prima volta, un cancelliere tedesco ha usato parole dure nei. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Quella mossa tedesca che rafforza l’Europa

