Quel ramo d’ulivo del Lago di Lecco

Il convegno "Quel ramo d’ulivo del Lago di Lecco" si è svolto a Malgrate, presso l’hotel Promessi Sposi, organizzato dalla Delegazione di Lecco dell'Accademia Italiana della Cucina per celebrare il trentesimo anniversario della sua fondazione. Sotto la guida del delegato Claudio Bolla, l'evento ha messo in luce la ricchezza culturale e gastronomica del territorio, valorizzando tradizioni e sapori locali.

"Quel ramo d'ulivo del Lago di Lecco", questo il tema del convegno che si è tenuto a Malgrate presso l'hotel Promessi Sposi dalla Delegazione di Lecco dell'Accademia Italiana della cucina che ha voluto così celebrare il proprio trentesimo di fondazione. Il delegato di Lecco Claudio Bolla, ha dato...

