Quei minori rischiano di farsi male in quell' edificio abbandonato | blitz della Municipale a Santa Lucia

Un'importante operazione della Municipale a Santa Lucia ha portato alla chiusura di un edificio abbandonato, un'azione fondamentale per prevenire infortuni tra minori e combattere il degrado urbano. Le pattuglie, attive in risposta alle segnalazioni dei cittadini, hanno intensificato i controlli in aree a rischio, dimostrando un impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica e nella salvaguardia del territorio. Scopri i dettagli di questo blitz.

Importante azione di prevenzione infortuni ma anche in chiave anti-degrado portata avanti dalle pattuglie della Municipale che dalla sala centrale vengono reindirizzate in quei territori dove giungono dai cittadini denunce o richieste di intervento. Questa volta gli agenti hanno effettuato un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Quei minori rischiano di farsi male in quell'edificio abbandonato": blitz della Municipale a Santa Lucia

