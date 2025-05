Quasi pronto il nuovo terminal al porto storico l' obiettivo è aprire entro l' estate

Il nuovo terminal passeggeri del porto storico è quasi pronto per l'apertura al pubblico, prevista entro l'estate. Dopo il collaudo finale, l'Authority, sotto la direzione del commissario Francesco Rizzo, punta a rendere operativa la struttura, i cui lavori sono iniziati nel settembre 2024 e sono ormai terminati. Un passo significativo per il potenziamento del servizio portuale.

Terminato il collaudo sarà possibile aprire al pubblico il nuovo terminal passeggeri del porto storico. E l'obiettivo dell'Authority, guidata dal commissario Francesco Rizzo, è di rendere operativa la struttura già questa estate. I lavori, iniziati nel settembre 2024, si sono conclusi lo scorso... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Quasi pronto il nuovo terminal al porto storico, l'obiettivo è aprire entro l'estate

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo terminal bus pronto in primavera - Sono in via di completamento a Bari i lavori per la realizzazione del primo terminal bus della città, sull'estramurale Capruzzi. Entro la prima settimana di febbraio dovrebbero essere eseguiti i ... 🔗Lo riporta rainews.it

Fiumicino: inaugurato nuovo Terminal 3 in aeroporto, investimento da 250 milioni - Home Economia urbana Fiumicino: inaugurato nuovo Terminal 3 in aeroporto, investimento da 250 milioni ... 🔗Riporta radiocolonna.it

Terminal passeggeri, pronto il progetto da inviare a Roma: il nuovo scalo per le crociere sorgerà su 10 ettari acquisiti dal Porto - È stato infatti completato l'acquisto dell'area per il nuovo Terminal Passeggeri sul Canale Nord e sono stati avviati i lavori per gli impianti di elettrificazione delle banchine. Il contratto d ... 🔗Segnala ilgazzettino.it

Riprendono i lavori all'aeroporto di Grottaglie, quasi pronto il bando per il terminal passeggeri.