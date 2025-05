Quante posizioni può guadagnare Cobolli al Roland Garros? Tanti in pochi punti ma c’è lo spettro Zverev all’orizzonte

Flavio Cobolli continua a brillare al Roland Garros 2025, conquistando la sesta vittoria consecutiva e superando il croato Marin Cilic in tre set. Il giovane romano, fresco del trionfo ad Amburgo, mostra una forma stratosferica, ma deve rimanere concentrato, poiché all’orizzonte si profila lo spauracchio Alexander Zverev. Scopriamo insieme il cammino di Cobolli e le sue ambizioni nel torneo parigino.

Flavio Cobolli prosegue la sua striscia positiva anche a Parigi e vince il sesto match consecutivo, liquidando in tre set il croato Marin Cilic e approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Il romano, reduce dalla conquista del titolo più prestigioso della sua carriera ad Amburgo, ha cominciato nel migliore dei modi il percorso nello Slam francese e spera a questo punto di ritoccare ulteriormente il best ranking. Il 23enne azzurro, grazie all’exploit in terra tedesca, è diventato numero 26 al mondo e ha già eguagliato il risultato ottenuto un anno fa al Roland Garros, quindi d’ora in poi ogni singolo successo gli consentirebbe eventualmente di aumentare il suo bottino di punti in classifica (adesso ne ha 1920)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Cobolli al Roland Garros? Tanti in pochi punti, ma c’è lo spettro Zverev all’orizzonte

