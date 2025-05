Quante posizioni ha guadagnato Giulio Pellizzari al Giro d’Italia | rimonta folle in 2 giorni!

Nel corso del Giro d'Italia, Giulio Pellizzari ha sorpreso tutti con una rimonta straordinaria, guadagnando diverse posizioni in sole 48 ore. Inizialmente previsto come gregario per Primoz Roglic, il giovane ciclista ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione, cambiando radicalmente il proprio destino nella corsa a tappe. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante evoluzione.

Giulio Pellizzari si era presentato al Giro d’Italia per ricoprire il ruolo di gregario di Primoz Roglic, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Lo sloveno aveva spinto per avere il 21enne al suo fianco, cambiando anche i piani iniziali della giovane promessa del ciclismo tricolore, che secondo la programmazione stilata in avvio di stagione non avrebbe dovuto prendere parte alla Corsa Rosa. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si è comportato in maniera encomiabile ed è rimasto sempre accanto al proprio capitano: sugli sterrati verso Siena lo ha supportato dopo la caduta, lo ha aiutato a limitare i danni dopo lo scivolone di Nova Gorica e lo ha accompagnato nelle difficoltà verso Asiago. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni ha guadagnato Giulio Pellizzari al Giro d’Italia: rimonta folle in 2 giorni!

Frecce Azzurre: "Che festa per Giulio Pellizzari" - Grandi festeggiamenti per Giulio Pellizzari, 21enne ciclista della Red Bull-Bora-Hansgrohe, durante la tappa del Giro d'Italia Giulianova-Castelraimondo.

