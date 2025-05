Quante posizioni guadagna Matteo Gigante nel ranking ATP? Balzo folle di 38 posizioni!

Matteo Gigante ha compiuto un'incredibile impresa al Roland Garros, sconfiggendo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking ATP, con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Questa vittoria non solo segna un momento cruciale per la sua carriera, ma gli consente anche un balzo sorprendente di 38 posizioni nella classifica ATP. Scopriamo ora i dettagli di questa straordinaria performance e il suo impatto

Matteo Gigante ha firmato l'impresa della vita al secondo turno del Roland Garros, sconfiggendo il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul numero 20 del mondo, riuscendo a imporsi in uno Slam dopo aver sciorinato una prestazione davvero memorabile sulla terra rossa di Parigi e proseguendo così la propria avventura con enorme caparbietĂ . Il 23enne proviene addirittura dalle qualificazioni e al primo turno aveva regolato il libanese Benjamin Hassan, facendo capire di essere sul pezzo e di avere i mezzi per ben figurare in campo internazionale.