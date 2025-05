Quando sono arrivati sul conto 400mila euro pensavo fossero un dono di Dio | Verónica Acosta accusata frode aggravata e appropriazione indebita rischia il carcere

Verónica Acosta, residente a Villa Mercedes, Argentina, ha vissuto un momento di euforia quando ha ricevuto un bonifico di oltre 500 milioni di pesos, scambiandolo per un dono divino. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa: si trattava di un errore dello Stato. Ora, accusata di frode aggravata e appropriazione indebita, rischia seriamente il carcere. La sua vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli errori bancari e delle responsabilità legali.

Credeva fosse un segno del destino, invece era un errore dello Stato. Verónica Acosta, una donna di Villa Mercedes, provincia di San Luis, in Argentina, ha ricevuto per sbaglio un bonifico da oltre 500 milioni di pesos (circa 400mila euro). Invece degli 8.000 pesos dell’assegno mensile del suo ex marito, si è trovata improvvisamente milionaria. Li ha spesi quasi tutti nel giro di poche ore, dividendoli con amici e parenti, acquistando elettrodomestici, un’auto e oggetti di prima necessità. Ora, però, è indagata per frode, insieme ad altri cinque familiari. “Ho pensato che fosse un dono di Dio”, ha dichiarato ai microfoni di FM Latina... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando sono arrivati sul conto 400mila euro pensavo fossero un dono di Dio”: Verónica Acosta accusata frode aggravata e appropriazione indebita, rischia il carcere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riceve per sbaglio un bonifico di 400mila euro e li spende tutti: adesso Veronica rischia l'arresto; Bonifico sbagliato, spende 400mila euro e ora rischia il carcere; Febbre scudetto a Napoli: quasi 400mila tifosi in coda online per Napoli-Cagliari; Un errore bancario da 400mila euro: Veronica li spende tutti e ora rischia conseguenze legali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Riceve per sbaglio un bonifico di 400mila euro e li spende tutti: adesso Veronica rischia l’arresto - L'incredibile storia dell'argentina Veronica Acosta che per un errore amministrativo ha ricevuto sul suo conto un bonifico di circa 500 milioni di pesos ... 🔗Segnala fanpage.it

Direttore banca ruba 400mila euro da conto disabile,indagato - Approfittando del suo ruolo di direttore di banca avrebbe prelevato circa 400mila euro dai conti correnti ... di altri colleghi di banca. Le indagini sono tuttora in corso con riguardo all ... 🔗ansa.it scrive

“SIAMO SOLO AMICI”?? Voi conoscete una coppia di “amici” così???