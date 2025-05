Quando mi hanno fermato all’aeroporto non me l’aspettavo | ex hostess arrestata mentre trasportava 45 kili di droga mortale ricavata da ossa umane

L'arresto sorprendente di Charlotte May Lee, una ex hostess britannica di 21 anni, ha scosso il mondo del traffico internazionale di droga. Fermata all'aeroporto di Bandaranaike, a Colombo, mentre trasportava 45 chili di una pericolosa sostanza sintetica ottenuta da ossa umane, la giovane rischia una pena massima di 25 anni di carcere in Sri Lanka. Un caso inquietante che mette in luce le oscure pratiche nel mercato della droga.

Charlotte May Lee, 21 anni, ex assistente di volo britannica, rischia fino a 25 anni di carcere in Sri Lanka per traffico internazionale di droga. È stata fermata all’aeroporto di Bandaranaike, a Colombo, mentre trasportava oltre 45 kili di una nuova droga sintetica mortale ricavata da ossa umane. La sostanza, originaria dell’Africa occidentale, miete vittime ogni settimana in Sierra Leone ed è ora al centro di un’inchiesta internazionale. Il suo valore di mercato? Circa 3,3 milioni di dollari. “Non me l’aspettavo quando mi hanno fermato all’aeroporto. Pensavo che sarebbe stata piena di tutta la mia roba”, ha raccontato Lee dal carcere al Daily Mail... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it