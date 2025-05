Quando la vita dei tennisti oltre il campo esisteva veramente

Negli anni passati, i tennisti vivevano una vita ricca di libertà e divertimento, lontano dai rigidi controlli attuali. Non era raro vederli immergersi nell'effervescenza notturna di Parigi, tra un match e l'altro degli slam, godendo dell’ edonismo senza l'ombra di nutrizionisti e mental coach. Scopriamo insieme come la loro esistenza al di fuori del campo fosse un vero e proprio spettacolo di vita e passione.

Parigi. C’è stata un’epoca non troppo lontana in cui i tennisti, di notte, avevano una vita intensa ed edonista tra un ottavo e un quarto di finale di uno slam, il loro quotidiano non era sorvegliato nel minimo dettaglio da schiere di nutrizionisti e mental coach, non avevano l’obbligo di presenziare a noiosissimi eventi organizzati dagli sponsor e nemmeno quello di essere dei simboli del salutismo e del pol. corr. Era l’epoca delle “Nights Sessions” degli anni Settanta e Ottanta, come le chiama la rivista parigina 40-A, l’epoca in cui di notte ci si dava appuntamento al 15 di rue Princesse, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, in un locale dove potevi trovare il meglio del Tout-Paris e Serge Gainsbourg cantare la Javanaise, con le mani gialle di Gitanes e un bicchiere di whisky sul piano: Chez Castel, dal nome suo storico proprietario, Jean Castel. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando la vita dei tennisti (oltre il campo) esisteva veramente

Cosa riportano altre fonti

Programma Day-2: Zeppieri-Alcaraz a pranzo, l'esordio di Sinner per cena; Nadal: Il mio corpo non mi ha permesso di continuare. Ho una vita oltre il tennis; Tennis, Internazionali Roma FINALE 2025 ??Sinner - Alcaraz (diretta Sky Sport, NOW e Rai 1); L’accordo di lusso della stella del tennis Jessica Pegula risolve il difficile dilemma del tour.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Quando la vita dei tennisti (oltre il campo) esisteva veramente - Non c’era nessuna bolla da rispettare con rigore monacale, e quando arrivavano le undici di sera c’era solo da scegliere: Chez Castel o Chez Régine, Ruinart o Veuve Clicquot. Era l’epoca delle “Nights ... 🔗Si legge su ilfoglio.it

Nadal: "Il mio corpo non mi ha permesso di continuare. Ho una vita oltre il tennis" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

C’è vita oltre Sinner, il riscatto di Cobolli e il successo di Darderi fanno splendere sempre più il tennis azzurro - C’è (tanta) vita oltre Jannik Sinner ... uscivo sempre dal campo col completino pulito”, ha ricordato. Così il passaggio al tennis dove le cose sono andate decisamente meglio. 🔗Scrive msn.com

RIVALI IN CAMPO, BELLE PERSONE NELLA VITA: SINNER E ZVEREV OLTRE IL GIOCO