Quando il mutuo è giovane

Il mutuo rappresenta una componente fondamentale per gli italiani che desiderano acquistare casa. Un'indagine recente del Borsino Mutui Acquisto Casa, realizzata da MutuiSupermarket.it e Nomisma, fornisce un'analisi dettagliata delle dinamiche attuali del mercato, offrendo spunti interessanti su come i mutui influenzano le scelte abitative degli italiani in un contesto sempre più competitivo.

Il mutuo resta un’istituzione centrale nei piani di acquisto degli italiani. Una recente indagine, condotta dal Borsino Mutui Acquisto Casa, l’osservatorio curato da MutuiSupermarket.it, in collaborazione con Nomisma e che offre un’analisi completa sul tema mutui in relazione all’acquisto della prima casa, conferma uno scenario nel quale il mutuo è al centro dei piani degli italiani che vogliono comprare casa. Secondo tali dati, la percentuale di compravendite immobiliari assistite da mutui durante il 2024 è cresciuta dal 37% (toccato nell’ultimo trimestre 2023) al 41,5%. Ma non è tutto: la survey evidenzia anche che, nei prossimi 12 mesi, il 76% delle famiglie intenzionate ad acquistare un immobile prevede di avvalersi di un mutuo ipotecario, il quale fa registrare un boom soprattutto fra i giovani: gli under 36, infatti, rappresentano il 43% delle richieste di mutuo per acquisto casa tramite canale online... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando il mutuo è giovane

