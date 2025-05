Quando il cane perde troppo pelo | muta stagionale o problemi di salute?

La perdita di pelo nei cani è un processo naturale, spesso legato alla muta stagionale, ma può anche segnalare problematiche di salute. Comprendere le cause di questo fenomeno è fondamentale per garantire il benessere del nostro amico a quattro zampe. In questo articolo esploreremo i diversi fattori che influenzano la caduta del pelo e come riconoscere eventuali segnali di allerta.

La perdita del pelo nei cani è un fenomeno naturale, indispensabile per il corretto mantenimento del loro mantello. Questo processo segue dei cicli precisi e può essere influenzato da diversi fattori, sia fisiologici che ambientali. I cani, come gli esseri umani fanno con i capelli, rinnovano il proprio pelo nel corso dell'anno. Di contro, potrebbero esserci anche altre motivazioni. Una questione di luce e di temperatura Le due stagioni in cui il fenomeno risulta più evidente sono la primavera e l'autunno, ovvero i periodi durante i quali l'organismo dell'animale risponde ai cambiamenti relativi alla luce e alla temperatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quando il cane perde troppo pelo: muta stagionale o problemi di salute?

