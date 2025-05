Quando finisce l’Eredità 2025 | la data dell’ultima puntata con Marco Liorni

L'Eredità 2025, il popolare game show condotto da Marco Liorni, si avvicina alla sua conclusione. L'ultima puntata andrà in onda sabato 7 giugno 2025, alle 18.45 su Rai 1, prima di cedere il posto a Reazione A Catena. Scopri tutti i dettagli sull’epilogo di questo amato programma.

L'Eredità 2025 di Marco Liorni sta per concludersi. L'ultima puntata del game show in onda dalle 18.45 su Rai 1 è in programma per sabato 7 giugno 2025. Al suo posto arriva Reazione A Catena. 🔗 Leggi su Fanpage.it