Quando chiude il negozio di Chiara Ferragni in via del Babuino a Roma

Chiara Ferragni ha annunciato la chiusura del suo negozio situato in via del Babuino, nel cuore di Roma, vicino a piazza di Spagna. Questa decisione segna un cambiamento significativo per il brand, ma la data ufficiale di chiusura non è ancora stata resa nota. Scopri di più sulle motivazioni dietro questa scelta e le future prospettive del marchio.

Chiara Ferragni ha deciso di chiudere il suo negozio in via del Babuino a Roma, una delle strade più lussuose della Capitale a pochi passi da piazza di Spagna. Non è stata ancora comunicata una data di chiusura ufficiale.

Chiara Ferragni cambia strategia: chiude il negozio a Roma e liquida un pezzo della sua azienda - Chiara Ferragni annuncia un'importante svolta per il suo impero fashion: la chiusura del negozio a Roma e il restyling della sua azienda, Fenice Srl.

