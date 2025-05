Quali giorni sono festivi in Italia

In Italia, i giorni festivi, stabiliti per legge, offrono occasioni di pausa, celebrazione religiosa e commemorazione civile. Scoprire quali sono questi giorni e se variano da regione a regione è fondamentale per pianificare attività e rispettare le tradizioni locali. In questo articolo, esploreremo il calendario dei festivi in Italia e le peculiarità regionali che lo caratterizzano.

In Italia i giorni festivi sono stabiliti per legge e rappresentano momenti di pausa collettiva, celebrazione religiosa o commemorazione civile. Ma quali sono esattamente i giorni festivi in Italia? E ci sono differenze tra regione e regione? Conoscere il calendario dei festivi è utile anche per organizzare ferie, viaggi o weekend lunghi. Se stai pianificando le vacanze o vuoi sapere quando cadrà Pasqua l’anno prossimo, consultare in anticipo il calendario è sempre una buona idea. Elenco ufficiale dei giorni festivi italiani. Corteo del 25 aprile in Piazza Duomo a Milano (Imagoeconomica). Tutte le domeniche... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Quali giorni sono festivi in Italia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calendario scolastico 2025-26 nazionale e regionale: primo giorno di scuola a settembre, vacanze, ponti e altre chiusure; Qualità della vita: il divario tra Nord e Sud si allarga; Inps, quando sarà pagata la pensione di giugno 2025 e chi rischia il taglio dell'assegno; INPS, gravi problemi con le pensioni in tutta Italia: sono rimasti bloccati, non possono più fare i pagamenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Obbligo di chiusura dei negozi nei giorni festivi: polemiche sulla proposta di FdI - L’obbligo di abbassare le serrante nei giorni festivi ... decreto salva Italia del governo Monti ha tolto ai Comuni e alle Regioni la possibilità di decidere sulle aperture festive. 🔗Secondo lettera43.it

E’ obbligatorio lavorare nei festivi? Ecco cosa sapere - Questa guida offre una panoramica chiara su cosa prevede la normativa italiana, analizzando quando il lavoro festivo è obbligatorio, quali sono le eccezioni e come viene regolata la retribuzione in ... 🔗lavoroediritti.com scrive

Italian culture: Quali sono i giorni festivi in Italia? (Subtitles)