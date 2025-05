Qual è e quanto costa l’orologio preferito di Chiara Ferragni

Scopri l'orologio preferito di Chiara Ferragni, il celebre influencer e imprenditrice, tornato alla ribalta sui suoi social. In questo articolo, esploreremo il modello che ha catturato la sua attenzione e il prezzo di questo accessorio di lusso che mescola stile e funzionalità. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli!

Chiara Ferragni ha mostrato sui social uno dei suoi orologi preferiti che negli ultimi tempi aveva lasciato nel cassetto: ecco qual è e quanto costa... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Qual è e quanto costa l’orologio preferito di Chiara Ferragni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Qual è e quanto costa l’orologio preferito di Chiara Ferragni; Quali sono gli orologi dei tennisti? Dal Rolex Day-Date con diamanti di Alcaraz (che costa 70mila euro) a quello in oro bianco di Musetti (30mila). E Sinner, Sabalenka, Paul e Peluga…; Tutti i look del red carpet di Cannes 2025: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito, serata per serata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Qual è e quanto costa l’orologio preferito di Chiara Ferragni - Chiara Ferragni ha mostrato sui social uno dei suoi orologi preferiti che negli ultimi tempi aveva lasciato nel cassetto: ecco qual è e quanto costa ... 🔗Secondo fanpage.it

Il re di Spagna Felipe VI ha un orologio preferito. E non vale migliaia di euro - Per la sua proclamazione nel 2012, ad esempio, ha scelto un bellissimo Cartier Roadster con cinturino blu, un orologio sportivo che rende omaggio all'automobilismo d'epoca e che, curiosamente ... 🔗Riporta vanityfair.it

“Costa una fortuna” Fedez, l’orologio sfoggiato ha un prezzo stratosferico: la cifra fa discutere - Fedez si distingue al Gran Premio di Monaco indossando un orologio Richard Mille RM 65-01 dal valore compreso tra 379.000 e 397.000 euro, un pezzo unico e personalizzato ... 🔗Da bigodino.it

I 10 OROLOGI PIÙ COSTOSI AL MONDO!