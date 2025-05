Putin colpisce l’enclave dei pedofili in Ucraina? La teoria del complotto che sfrutta il PAZZO di Trump al leader russo

Negli ultimi giorni, le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia si sono intensificate dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito Vladimir Putin «PAZZO». Questo commento ha alimentato una controversa teoria del complotto, suggerendo che le reazioni di Trump e dei governi occidentali siano state influenzate da eventi in Ucraina, in particolare riguardo a un presunto attacco russo a un'enclave di attivisti. Analizziamo le implicazioni di questa situazione.

Donald Trump, in un recente post pubblicato su Truth Social a proposito dei colloqui di pace, aveva definito Vladimir Putin «PAZZO». Lo stesso giorno, poco dopo, inizia a circolare una teoria secondo cui la sfuriata di Trump, così come la rabbia dei governi occidentali, sarebbe stata causata da un bombardamento ordinato dal leader russo contro «un’enclave di pedofili nell’Ucraina centrale». Si tratta di una narrazione completamente falsa, diffusa da un noto sito di bufale e teorie del complotto. Per chi ha fretta. La fantomatica notizia è stata lanciata solo da un sito noto per la diffusione di fake news e teorie del complotto. 🔗 Leggi su Open.online