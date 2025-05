Purtroppo è morto Mauro Corona in lutto l’annuncio in diretta da Bianca Berlinguer

Nel corso della puntata di "È Sempre Cartabianca" del 27 maggio, Bianca Berlinguer ha annunciato un triste lutto che ha colpito Mauro Corona. Il noto scrittore e alpinista si è trovato ad affrontare un momento difficile, condividendo con il pubblico il suo dolore e la perdita che lo ha profondamente toccato. Un momento toccante che ha segnato la serata.

Momento molto triste per Mauro Corona, alle prese con un lutto che lo ha colpito profondamente. Nella serata del 27 maggio è stato ospite come consueto di È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer. Proprio la conduttrice ha esordito con lui, avvisando il pubblico che l’uomo stava facendo i conti con un grande dolore. Parole meravigliose quelle espresse sia da Bianca che da Mauro Corona, che si sono soffermati su questo lutto cercando comunque di trarre il meglio. Lo scrittore e alpinista italiano ha ammesso di soffire molto l’assenza di chi purtroppo se n’è andato per sempre, lasciandolo solo in questa fase della sua vita... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

