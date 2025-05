Pugilato Rocco Santilli della Dorica 2006 vince il suo match e vola ai campionati italiani under 17

Il pugilato ha brillato al campo sportivo Paolinelli di Ancona, dove Rocco Santilli, atleta della Dorica 2006, ha trionfato nel suo match, guadagnandosi l'accesso ai campionati italiani under 17. La giornata, dedicata alla boxe e organizzata dalla Società Accademia Pugilistica Dorica 2006, ha visto una buona partecipazione di pubblico, emozionandosi per le tredici sfide in programma.

