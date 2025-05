PSG Inter streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Champions League

In arrivo l’attesissima finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma sabato 31 maggio alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Scopri come seguire il match in streaming live e in diretta TV con la nostra guida completa. Non perdere l'occasione di assistere a questo grande evento calcistico!

PSG Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions League, in programma sabato sera a Monaco di Baviera. Sta per arrivare la serata tanto attesa: sabato 31 maggio alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera l’ Inter affronterà il PSG per la finale di Champions League 202425. Dopo l’incredibile semifinale contro il Barcellona, i ragazzi dovranno provare a portare a casa la coppa. DOVE VEDERE PSG INTER – PSG Inter, finale della Champions League, si disputerà sabato 31 maggio alle 21:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions League

