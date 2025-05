Psg-Inter Parigi si prepara alla festa! Prevista una sfilata

Sabato sera, Parigi si tinge di emozione in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. A partire dalle ore 21, la città sarà protagonista di una grande festa con una sfilata dedicata ai tifosi e agli atleti. RMC Sport anticipa i dettagli di un evento che promette di unire i sostenitori delle due squadre in un'atmosfera di celebrazione e passione calcistica.

Sabato sera, a partire dalle ore 21, ci sarà la finale di Champions League tra Psg e Inter. A Parigi si prepara già la festa e secondo RMC Sport ci sarà una sfilata in città. I dettagli! FESTA – Tantissimi tifosi del Psg saranno a Monaco di Baviera, così come quelli dell’ Inter. Il numero va oltre i biglietti concessi dalla Uefa, la finale di Champions League si avvicina sempre di più. A Milano ci sarà il maxi-schermo a San Siro e da ieri è iniziata la vendita dei biglietti per i tifosi. A Parigi si prepara già la festa in caso di vittoria della squadra francese. Secondo RMC Sport i giocatori sfilerebbero con un bus a due piani lungo gli Champs-Elysées fino all’ Arco di Trionfo in un percorso di poco più di un chilometro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter, Parigi si prepara alla festa! Prevista una sfilata

