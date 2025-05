PSG Inter la strategia del riposo di Luis Enrique | così ricarica le batterie dei suoi

Luis Enrique, allenatore del PSG, adotta una strategia innovativa per ricaricare le energie della sua squadra in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Dopo un periodo di riposo, i giocatori sono tornati in campo per riprendere gli allenamenti, preparando così il terreno per il grande scontro di sabato sera. Scopriamo come questa strategia possa influenzare le prestazioni del PSG nella cruciale partita.

PSG Inter, la strategia del riposo di Luis Enrique: così ricarica le batterie dei suoi e li prepara alla finale di Champions League. Soltanto ieri pomeriggio il PSG ha ripreso gli allenamenti in vista della finalissima di Champions League di sabato sera contro l' Inter. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla preparazione dei parigini alla super sfida, spiegano la "strategia del riposo" attuata da Luis Enrique in questa stagione. PSG INTER – « Il Psg ha ripreso solo ieri pomeriggio gli allenamenti, dopo due giorni di ulteriore riposo concesso in seguito alla vittoria della Coppa di Francia, sabato a spese del Reims (3-0)...

