PSG Inter la dura protesta della Curva Nord nerazzurra riguardante la situazione dei biglietti Il comunicato

In vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera, la Curva Nord nerazzurra ha sollevato una dura protesta riguardo alla gestione dei biglietti. I gruppi di tifosi, simbolo della passione interista, si sono riuniti sotto la sede dell'Inter per esprimere il loro malcontento. Nel comunicato ufficiale, evidenziano le problematiche legate alla distribuzione dei tagliandi e chiedono un maggiore rispetto per i sostenitori.

PSG Inter, la protesta della Curva Nord nerazzurra in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera I gruppi della Curva Nord, da sempre il cuore pulsante del tifo interista, hanno manifestato nei giorni scorsi sotto la sede dell’Inter per esprimere il loro disappunto. Al centro della protesta, l’impossibilitĂ per molti di loro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, la dura protesta della Curva Nord nerazzurra riguardante la situazione dei biglietti. Il comunicato

Verso Pisa-Cremonese, la Curva Nord: "Coloriamo di nerazzurro e rossocrociato tutta l'Arena" - Martedì 13 maggio, alle 20.30, l'Arena Garibaldi si prepara a vivere una serata indimenticabile. La partita finale del campionato vedrĂ il Pisa Sporting Club affrontare la Cremonese. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; Nessun biglietto alla Nord per Monaco: il gelo dell’Inter dopo l’inchiesta ultrĂ ; Ufficiale, maxischermo a San Siro per la finale di Champions PSG-Inter; “Niente biglietti per la Curva Nord”: la protesta ultrĂ prima della finale di Champions dell’Inter. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Finale Champions, protesta ultras Inter: biglietti fino a 14mila euro - Finale di Champions League, nuova protesta degli ultras dell'Inter per i prezzi dei biglietti. I tagliandi per il match di sabato 31 maggio nel quale i ... 🔗Secondo lapresse.it

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza - Quattrocento frequentatori della curva nord senza tagliando per la partita di sabato contro il Psg a Monaco di Baviera chiedono al club un “tavolo” per poterli acquistare. Gli ultrà saranno comunque p ... 🔗Segnala msn.com

Biglietti PSG-Inter, inizia la protesta della Curva Nord: le motivazioni - PSG-Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21: per il match, non ci sarà la Curva Nord dell’Inter, la quale ha inscenato una protesta contro la dirigenza per alcune scelte ritenute inappropriate. 🔗Da informazione.it

Champions League final: Violence erupts in Paris after PSG loses to Bayern