PSG Inter Inzaghi ha scelto la formazione? Sciolti gli ultimi dubbi per Monaco

In vista della sfida contro il Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione dell'Inter. La squadra è pronta a scendere in campo sabato, mentre l'attenzione si concentra sulle condizioni dei giocatori chiave. Scopriamo i dettagli delle scelte del tecnico e le aspettative per questo importante incontro.

PSG Inter, Inzaghi avrebbe scelto la formazione per la sfida contro i parigini. Simone Inzaghi ha deciso la formazione titolare che affronterà sabato il PSG. Ma resta un osservato speciale in casa Inter, sottolinea oggi il Corriere dello Sport facendo il punto sulle condizioni della rosa nerazzurra verso la sfida di Monaco. LA SFIDA – « Gli ultimi infortunati sono stati recuperati, la formazione di partenza sembra fatta e non ci sono particolari dilemmi ad accompagnare l'avvicinamento dell'Inter alla finale di Monaco. In questi giorni i nerazzurri stanno puntando sui dettagli e il lavoro dedicato delle ultime settimane ha fatto sì che tutti gli effettivi siano adesso a disposizione di Simone Inzaghi.

