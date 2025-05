PSG-Inter | formazioni dove vedere in tv e streaming la finale di Champions League

La finale di Champions League 2024/2025 si svolgerà sabato 31 maggio 2025, con il Paris Saint-Germain che sfiderà l'Inter a Monaco. In questo articolo, scopriremo le formazioni delle squadre, le informazioni su dove seguire il match in TV e streaming, e le aspettative per un incontro che promette emozioni e spettacolo sul campo.

Paris Saint-Germain - Inter (sabato 31 maggio 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è la finale della Champions League 20242025. A Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Inter o PSG? Chi vince ruolo per ruolo?