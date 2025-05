PSG Inter buone notizie per Luis Enrique! Kvaratskhelia recupera per la finale

Buone notizie per Luis Enrique in vista della finale di Champions League: Kvicha Kvaratskhelia è tornato in gruppo. La sfida tra PSG e Inter, prevista per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, promette grande emozione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il trofeo. Cresce dunque l'attesa per questo attesissimo confronto.

PSG Inter, ottime notizie per Luis Enrique che recupera Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è rientrato in gruppo.. Cresce l'attesa per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter, che si sfideranno sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Le due squadre arrivano all'appuntamento più importante della stagione in maniera diversa ma tutto sommato simile. Fresco vincitore della Coppa di Francia, il club francese arriva in Germania con grandissimo entusiasmo e, soprattutto, con l'obiettivo di centrare uno storico Triplete. Nessun trofeo stagionale, sin qui, per l'Inter, che comunque si affaccia alla finalissima con determinazione, forte anche della consapevolezza maturata durante il cammino europeo.

Allenamento Inter, Lautaro ancora a parte: buone notizie per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan! - Nella giornata di allenamento ad Appiano Gentile, l’Inter di Simone Inzaghi continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. 🔗continua a leggere

