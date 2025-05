PSG Inter Barcola | Giocare una finale di Champions è un sogno d’infanzia! Luis Enrique ci ha detto…

Nel vivo dell'attesa per la finale di Champions League, il giovane attaccante del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, ha condiviso il suo sogno d’infanzia: giocare una partita così importante. Intervistato dai canali ufficiali del club, Barcola ha espresso emozione e determinazione in vista del confronto con l'Inter, mentre il tecnico Luis Enrique ha offerto il proprio supporto. Scopriamo le parole di Barcola e le sue aspettative.

PSG Inter, Barcola: «Giocare una finale di Champions è un sogno d'infanzia! Luis Enrique ci ha detto.» Le parole del giovane giocatore dei parigini. Anche il giovane attaccante del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, ha detto la sua sulla finale contro l' Inter, intervenendo ai canali ufficiali del club francese. SULLA FINALE DI CHAMPIONS- « Avere l'opportunità di giocare una finale di Champions League è incredibile per me. Un anno e mezzo fa, ho debuttato con la prima squadra del Lione. Quindi, partecipare a una finale di Champions League è eccezionale, è un sogno d'infanzia! È sempre stato il mio sogno e si sta avverando, quindi sono molto felice.

Barcola dopo la doppietta: «Inter? Sappiamo che cosa fare!» - Dopo la doppietta in finale di Coppa di Francia, Barcola si prepara a sfidare l'Inter in Champions League, mostrando di essere un elemento chiave per il PSG. 🔗continua a leggere

