PSG Inter a Monaco con la terza maglia

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela una decisione importante: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo indossando la loro terza maglia. Questo articolo offre un'analisi approfondita sulla scelta strategica del club, esplorando il significato e l'impatto di questa uniforme in un match cruciale.

PSG Inter, a Monaco con la terza maglia, Gazzetta racconta: «Una scelta dei giocatori, hanno optato per.» L’analisi del quotidiano. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla divisa che indosserà l ‘Inter nella finale di Champions League di sabato contro il PSG: TERZA MAGLIA « Sarà una finale mai vista, e non solo perché la grande sfida di sabato a Monaco sarà anche il primo incontro ufficiale tra Inter e Psg. Sarà un inedito perché un’Inter in giallo, in una finale di ChampionsCoppa dei Campioni, è una novità assoluta. Per la settima finale della sua storia, infatti, Lautaro e compagni indosseranno un abito insolito... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, a Monaco con la terza maglia, Gazzetta racconta : «Una scelta dei giocatori, hanno optato per…»

