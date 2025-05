Psg-Inter -3 ma Al-Khelaifi pensa già alla festa | riunione e decisioni – Sky

Il Paris Saint-Germain si prepara già a festeggiare una possibile vittoria della Champions League, anticipando i tempi mentre si avvicina la sfida contro l'Inter. Il presidente Al-Khelaifi ha convocato una riunione per pianificare i dettagli della celebrazione, dimostrando così la sua ambizione e la determinazione del club a conquistare il trofeo più prestigioso d'Europa.

