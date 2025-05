Psg ballottaggio in avanti contro l’Inter | il bilancio dice 4 a 3 – Sky

Il Paris Saint-Germain si avvicina alla finale di Champions League contro l'Inter del 31 maggio, con un intrigante ballottaggio in attacco. Luis Enrique dovrà decidere tra due giocatori, con uno di loro in vantaggio per una presenza. Mentre entrambi i club intensificano la preparazione, la sfida si preannuncia avvincente, con il bilancio attuale che segna un 4 a 3 a favore del PSG.

Il Psg si sta preparando per la finale contro l’Inter il prossimo 31 maggio. In casa parigina, Luis Enrique dovrà sciogliere un ballottaggio in attacco. Al momento, in Champions League uno è avanti sull’altro di una sola presenza. BAGARRE IN CORSO – Giorni di preparazione per Psg e Inter, sfidanti nella finale di Champions League. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi ha praticamente le idee già chiare, visto che manderà in campo la formazione tipo, per quanto riguarda il Psg c’è da risolvere un dubbio. Ossia quello in attacco e precisamente sull’out di sinistra tra Bradley Barcola e Desire Doué... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg, ballottaggio in avanti contro l’Inter: il bilancio dice 4 a 3 – Sky

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg verso finale Champions con l'Inter: probabile formazione, infortuni e news - Reduce dalla vittoria della Coppa di Francia (che, aggiunta al campionato, vede il Psg in corsa per il Triplete), la squadra di Luis Enrique torna in campo oggi con un allenamento pomeridiano dopo i ... 🔗Lo riporta sport.sky.it

>>>ANSA/Champions:Barca show con Yamal,Psg avanti con Donnarumma - Barcellona, Psg e Bayern Monaco volano ai quarti di finale ... che prevalgono nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen ed i parigini che eliminano i Reds ai calci di rigore grazie alla super ... 🔗Da ansa.it

PSG, Al-Khelaifi regala i biglietti per la finale di Champions contro l'Inter a tutti i 600 dipendenti - Grazie per tutti i vostri sforzi, l'impegno, la professionalità e la passione per il PSG, che continuano a unirci e a spingerci avanti nelle prossime settimane, a partire dalla finale della Coppa ... 🔗Come scrive msn.com

Rissa a Vittoria