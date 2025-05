Provincia approvata la variazione di bilancio In due anni perderemo 263mila euro di fondi per la viabilità

Il consiglio provinciale ha approvato la variazione di bilancio numero 4/2025, ma questa decisione comporterà una significativa perdita di fondi per la viabilità. In due anni, si stima che mancheranno all'appello 263mila euro, suscitando preoccupazioni tra le opposizioni. La seduta, tenutasi il 27 maggio, ha messo in evidenza le difficoltà finanziarie dell'ente nel sostenere importanti spese per la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture.

Nella giornata di ieri, 27 maggio, si è tenuta una seduta del consiglio provinciale durante la quale è stata approvata a maggioranza (contraria l'opposizione) la variazione numero 42025 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025-2027.

