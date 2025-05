Provenzano a Tajani | parole inadeguate forse buone 50mila morti fa

Il commento di Provenzano sulle dichiarazioni del Ministro Tajani evidenzia la grave crisi umanitaria in corso, con un bilancio tragico di 50mila morti e ventimila bambini vittime di violenza e privazioni. In un contesto in cui l'assistenza umanitaria è drasticamente ridotta, Provenzano sottolinea la necessità urgente di interrompere il conflitto e di ripristinare i flussi di aiuti, attualmente insufficienti.

Roma, 28 mag. (askanews) - "Le sue parole ministro forse erano buone 19 mesi fa, 50mila morti fa, ventimila bambini bruciati vivi, morti di sete, di fame e di freddo. L'unico aiuto umanitario è fermare Netanyahu. Oggi entrano 15 camion al giorno dopo che prima ne entravano 500 e questo ha innescato una lotta per il pane. Gli aiuti li devono distribuire le Nazioni unite". Lo ha detto il deputato Dem Giuseppe Provenzano rivolgendosi nell'aula della Camera al ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la sua informativa sulla situazione nella Striscia di Gaza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Provenzano a Tajani: parole inadeguate forse buone 50mila morti fa

