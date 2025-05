Prova su strada Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor il leone affila gli artigli

In questo articolo esploriamo le prove su strada delle versioni dual motor dei SUV Peugeot e3008 e e5008. Scopriremo come l'incremento delle performance si unisca al consueto comfort e piacere di guida, mentre il “leone” del marchio francese affila gli artigli per affrontare il mercato con maggiore incisività . Scopri le nostre impressioni e il potenziale di queste novità sul panorama automobilistico.

Abbiamo provato le versioni più potenti dei due SUV Peugeot, crescono le performance e rimangono intatte comodità e piacere di viaggiare... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Prova su strada Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor, il leone affila gli artigli

