Prova a fare irruzione a casa dell' ex compagna 23enne a Pescara arrestato per atti persecutori

Un uomo è stato arrestato a Pescara dopo aver tentato di irrompere nell'abitazione della sua ex compagna di 23 anni. L'episodio, che ha messo in luce atti persecutori, è stato prontamente sventato dall'intervento della Polizia, evitando conseguenze più gravi. L'arresto evidenzia l'importanza della tutela delle vittime di violenze domestiche e stalking.

Un uomo è stato arrestato a Pescara per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'intervento della Polizia ha evitato il peggio...

