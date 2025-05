Protezione dalle alluvioni il gruppo investe 800mila mila euro per l' impianto di incubazione delle uova

Il Gruppo Amadori ha avviato un intervento urgente da 800mila euro per mettere in sicurezza l'incubatoio di Marzeno, con l'obiettivo di proteggere il sito da futuri eventi alluvionali. Questa iniziativa rappresenta il primo passo verso una serie di misure preventive pianificate per garantire la continuità delle operazioni e la salvaguardia delle risorse.

Sono iniziati nei giorni scorsi all’incubatoio di Marzeno gli interventi di sicurezza per proteggere il sito dl gruppo Amadori da eventuali nuovi eventi alluvionali. "Si tratta dell’intervento più urgente (per un investimento di circa 800mila euro) fra quelli che il Gruppo Amadori ha in piano o. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Protezione dalle alluvioni, il gruppo investe 800mila mila euro per l'impianto di incubazione delle uova

