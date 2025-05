Protesta taxi a Roma | I Comuni non fanno niente per arginare l’abusivismo

A Roma, un corteo di taxi ha manifestato per le strade, dall'Eur al Campidoglio, sollevando forti preoccupazioni riguardo all'abusivismo nel settore. I tassisti denunciano l'assenza di azioni concrete da parte dei Comuni nel contrastare il fenomeno. Sottolineano che il taxi resta l'unico mezzo regolare, evidenziando l'abuso del servizio di noleggio con conducente (NCC) e l'urgenza di interventi efficaci per garantire la legalità.

Un corteo di taxi sfila per protesta per le strade di Roma, dall’Eur fino al Campidoglio. “L’unico mezzo su piazza regolare è il taxi, non ci sono altre mediazioni”. “I Comuni non fanno niente per arginare questo fenomeno di abusivismo. Il NCC (noleggio con conducente) viene usato in maniera errata dalla multinazionale Uber e quindi gli fa fare il taxi mentre è un servizio completamente diverso. Le leggi dicono che è un servizio diverso ma devono essere applicate”, affermano i manifestanti durante la protesta promossa dal sindacato USB. “La polizia municipale non fa controlli mirati. Chiediamo di mettere in campo l’articolo 29 del regolamento NCC-taxi e diciamo di recepire i decreti del governo e mettere in campo un’opera di prevenzione all’aumento di questo fenomeno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Protesta taxi a Roma: “I Comuni non fanno niente per arginare l’abusivismo”

