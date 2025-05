protesta dei taxi a roma corteo di auto verso il campidoglio

Mercoledì mattina, un corteo di taxi ha attraversato Roma, dalla zona dell'Eur fino al Campidoglio, in risposta a preoccupazioni del settore. Promossa dal sindacato USB, la manifestazione ha visto la partecipazione di quaranta veicoli, fermi anche in piazza Bocca della Verità. Le sigle sindacali contestano le attuali condizioni di lavoro dei tassisti, esprimendo una ferma richiesta di attenzione e supporto da parte delle istituzioni.

In quaranta, il numero massimo concesso dalla Questura, tutti in fila dall’Eur fino al Campidoglio, con sosta in piazza Bocca della verità. È il corteo di taxi promosso dal sindacato USB mercoledì mattina per una giornata di protesta: “ I tassisti – denunciano in un comunicato le sigle sindacali – finiscono alla mercé delle pratiche portate avanti dall’utilizzo irregolare delle autorizzazioni per gli Ncc, che con il sostegno di Uber, godono di un’impunità inaccettabile. L’arroganza di questa multinazionale e i danni che provoca all’utenza con i suoi algoritmi non sembrano interessare le Amministrazioni Locali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it