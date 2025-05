Protesta contro il decreto sicurezza | Azione difende la filiera della canapa legale

Questa mattina, diverse realtà del settore della canapa legale si sono unite in una manifestazione contro l'articolo 18 del decreto sicurezza. Tale misura minaccia di compromettere una filiera che promuove legalità, innovazione e sostenibilità. La nostra protesta si oppone a questa scelta miope e ideologica, sottolineando l'importanza di tutelare un settore vitale per l'economia e l'ambiente.

Questa mattina abbiamo manifestato insieme alle principali realtà del settore della canapa legale per dire no all' articolo 18 del decreto sicurezza, che rischia di affossare un'intera filiera nata all'insegna della legalità, dell'innovazione e della sostenibilità. È una scelta miope e ideologica, che rappresenta una vera e propria regressione culturale, scientifica ed economica. Il decreto sicurezza mette in ginocchio oltre 3.000 aziende, minaccia più di 30mila posti di lavoro e blocca una filiera da mezzo miliardo di euro. Con un colpo solo si nega l'evidenza normativa a livello europeo e si colpisce un comparto che ha investito in agricoltura, ricerca, bioedilizia, cosmetica e alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta contro il decreto sicurezza: Azione difende la filiera della canapa legale

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Scontro tra manifestanti e polizia a Roma; Proteste a Venezia per il decreto sicurezza, scontro tra manifestanti e polizia; Decreto Sicurezza: due giornate di mobilitazione contro la repressione; Passa la fiducia sul dl sicurezza. Cosa contiene e perché provoca proteste. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl Sicurezza, nuova manifestazione nazionale contro il "decreto Ungheria": ecco quando - Una nuova data contro il dl Sicurezza, al di là della fiducia che potrebbe essere posta oggi. La Rete contraria al " decreto Ungheria " non arretra e propone di scendere in piazza il prossimo 31 maggi ... 🔗Come scrive tag24.it

Decreto sicurezza, si protesta anche a Torino - Diritti (Politica) Contro il decreto sicurezza si è manifestato ieri anche a Torino, davanti alla prefettura. L’evento ha messo insieme una compagine variegata: da una parte Partito democratico, Cgil, ... 🔗Si legge su ilmanifesto.it

Decreto Sicurezza, ok Camera a fiducia: da alloggi occupati a tutele agenti. Cosa prevede - Con 201 sì, il Governo incassa la fiducia sul decreto sicurezza alla Camera. Ma non si placano le polemiche dentro e fuori dall'Aula su un provvedimento contestatissimo dalle opposizioni, da diverse a ... 🔗Da informazione.it