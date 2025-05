Protegge la casa dai lavori ma il terreno non è più suo | denunciato

Un residente di Tarcento è stato denunciato dai carabinieri dopo aver cercato di fermare i lavori di un cantiere davanti a casa sua. Nonostante il suo tentativo di proteggere il terreno da tempo espropriato, la sua proprietà non gli apparteneva più. Questo episodio solleva interrogativi sul diritto di proprietà e le conseguenze legali di azioni drastiche per salvaguardare beni personali ormai non più sotto il proprio controllo.

Non voleva lasciare che continuasse il cantiere davanti a casa sua, ma la casa non era più sua. Nel tentativo di proteggere il terreno già di sua proprietà (ma da tempo espropriato) dai lavori in corso, un residente di Tarcento è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri.

