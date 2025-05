Prossima settimana incontro Meloni-Macron si cerca tregua dopo tensioni

La prossima settimana attende un importante incontro tra Meloni e Macron a Roma, volto a cercare una tregua dopo recenti tensioni diplomatiche. Questo confronto rappresenta un'occasione chiave per rafforzare i rapporti tra Italia e Francia in un momento di grande fiducia.

Samarcanda, 28 mag. (askanews) – La notizia arriva quando Giorgia Meloni è da poco ad atterrata a Samarcanda per la sua prima visita ufficiale in Asia centrale: martedì 3 giugno la presidente del Consiglio riceverà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del colloquio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, "i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale". E' ben chiaro che non si tratta di un semplice appuntamento di agenda ma di un tentativo di tregua da parte di due leader che non si sono mai amati e che, nelle ultime settimane, non hanno fatto niente per nascondere la reciproca antipatia.