Prosieben | Habets sottolinea l' importanza dei media indipendenti nell' assemblea

In un contesto globale sempre più complesso, l'amministratore delegato di Prosieben, Bert Habets, mette in luce il fondamentale ruolo dei media indipendenti nel formare opinioni e informare il pubblico. Durante l'assemblea del gruppo, Habets ha sottolineato l'importanza di mantenere alti standard giornalistici e l'affidabilità nella comunicazione, elementi essenziali in tempi turbolenti.

"Svolgiamo un ruolo importante nel plasmare le opinioni, informiamo, e forniamo contesto. In modo affidabile, indipendente e con i più alti standard giornalistici. Viviamo in tempi turbolenti, in tutto il mondo". Così l'amministratore delegato di Prosieben, Bert Habets, aprendo l'assemblea del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Mediaset da primo azionista ha lanciato un' Opa al minimo di legge per potersi muovere liberamente oltre il 30% del capitale. "Viviamo in un mondo in continua lotta per un nuovo equilibrio di potere. L'Europa, e in particolare la Germania, dovranno salvaguardare le proprie fonti di notizie e informazione indipendenti e affidabili... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prosieben: Habets sottolinea l'importanza dei media indipendenti nell'assemblea

