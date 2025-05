Proroga alla mamma sotto sfratto Mattinata ad alta tensione Poi l’intesa | resterà fino al 2 luglio

Ieri mattina, Raffaella Colucci, madre e lavoratrice 38enne, ha vissuto momenti di alta tensione a causa dell'imminente sfratto dalla sua abitazione in via I Maggio, dove vive con il figlio Gianluca e il loro cagnolino Birba. Dopo ore di attesa e preoccupazione, è stata ottenuta una proroga che garantirà loro la permanenza fino al 2 luglio.

Sono state ore di tensione quelle vissute ieri mattina da Raffaella Colucci, madre e lavoratrice 38enne, che avrebbe dovuto lasciare l’appartamento di via I Maggio, dove vive in comodato d’uso dal 2021, assieme al figlio Gianluca e al loro cagnolino Birba. Ad aspettarla all’ingresso del condominio per richiederne la restituzione dell’alloggio, l’ ufficiale giudiziario, la legale e un rappresentante della proprietaria di casa, per la quale Raffaella aveva lavorato come badante. Inutili i tentativi di mediazione. La 38enne, che si era preparata a passare la notte in un motel della zona a patto che il figlio non venisse portato in una comunità, ha anche offerto 700 euro per potrer passare un altro mese nell’abitazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it