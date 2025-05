Proposta di inserimento nel prossimo CCNL Scuola di un riconoscimento in graduatoria per attività formative volontarie Lettera

In vista della definizione del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, Michele Santochirico presenta una proposta innovativa: il riconoscimento, in graduatoria, delle attività formative volontarie. Questo incentivo potrebbe valorizzare ulteriormente l’impegno professionale degli insegnanti, promuovendo una cultura della formazione continua e del miglioramento. La lettera si rivolge ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per una riflessione condivisa.

Inviata da Michele Santochirico - Egregi rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola, mi permetto di sottoporre alla Vostra cortese attenzione una proposta in vista della definizione del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istruzione e ricerca. L'articolo Proposta di inserimento nel prossimo CCNL Scuola di un riconoscimento in graduatoria per attività formative volontarie. Lettera . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

