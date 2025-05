Pronti a partire? serata di testimonianza

Il 30 maggio 2025, l'Associazione Campagnalta Insieme e GRUMIG presentano "Pronti a partire?", una serata di testimonianza. Tre volontarie, Sofia, Elisa e Marta, condivideranno le loro emozionanti esperienze di volontariato in Africa e America Latina, offrendo spunti di riflessione e ispirazione per chi desidera intraprendere un percorso simile. Un'opportunitĂ imperdibile per scoprire il valore del servizio alla comunitĂ .

"Pronti a partire?", serata di testimonianza il 30 maggio 2025. Associazione Campagnalta Insieme e GRUMIG vi invitano ad una serata di testimonianza. Sofia, Elisa e Marta ci racconteranno le loro esperienze di volontariato in Africa e America Latina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Pronti a partire?", serata di testimonianza

Ne parlano su altre fonti

Mercatino dell’Artigianato Artistico “Mani Creative” e BAM! Bicycle Adventure Meeting :: Segnalazione a Padova; I Dallas Cowboys pronti a brillare in prima serata mentre la squadra preferita della NFL abbraccia un'altra emozionante stagione di sfide sotto i riflettori.; DaoYin: mente, corpo e respiro (evento gratuito) :: Segnalazione a Padova; I Dallas Cowboys pronti a brillare in prima serata mentre la squadra preferita della NFL abbraccia un'altra entusiasmante stagione di sfide sotto i riflettori.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Pronti a partire?", serata di testimonianza - "Pronti a partire?", serata di testimonianza il 30 maggio 2025. Associazione Campagnalta Insieme e GRUMIG vi invitano ad una serata di testimonianza. Sofia, Elisa e Marta ci racconteranno le loro ... 🔗Scrive padovaoggi.it