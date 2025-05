Pronte le colonnine per i bus elettrici al terminal di Jesolo

Il terminal Atvo di Jesolo attiva il sistema di ricarica per bus elettrici, dotato di sei colonnine che possono servire fino a dodici mezzi. Questo progetto, come sottolinea il direttore tecnico Alberto Pasqualato, rappresenta un importante passo avanti verso una mobilità sostenibile e innovativa nella regione, segnando un traguardo significativo nel processo di transizione ecologica dei trasporti pubblici.

È entrato in funzione in questi giorni il sistema di ricarica per bus elettrici al terminal Atvo di Jesolo, composto da sei colonnine in grado di servire dodici mezzi. Si tratta - fa presente il direttore tecnico Alberto Pasqualato - dell'ultimo passo di un percorso, avviato qualche tempo fa, che...

