Pronta a fare i nomi Barbara D’Urso dopo 2 anni di silenzio è il momento di parlare

Dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso è pronta a rivelare tutto. Il 2 giugno 2023 ha segnato la fine di un’epoca con l'ultimo saluto ai fan di Pomeriggio 5, ma la sua assenza è stata più strategica che definitiva. In questo articolo, esploreremo le sue dichiarazioni e le novità che la vedranno protagonista nel panorama televisivo italiano.

Sono trascorsi ormai due anni esatti da quel 2 giugno del 2023, giorno in cui Barbara D’Urso ha salutato per l’ultima volta il pubblico di Pomeriggio 5, chiudendo un’era che durava da quindici stagioni. Poi il silenzio, almeno in apparenza. A sorpresa, infatti, poche settimane dopo, Mediaset comunicava la sostituzione della conduttrice con una nota ufficiale che parlava di un addio consensuale: “Canale 5 e la presentatrice hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Una dichiarazione che ha suscitato più di un dubbio, e che fin da subito ha lasciato l’amaro in bocca a chi aveva seguito con affetto la lunga avventura televisiva della d’Urso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

