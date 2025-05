Pronostico Toronto-Philadelphia Union | testa coda quasi scontato

Nel sedicesimo turno della MLS, Toronto ospita il Philadelphia Union in un incontro che si preannuncia interessante nonostante il divario di punti in classifica. Il pronostico potrebbe sembrare favorevole agli ospiti, ma Toronto ha dimostrato di avere risorse insperate. Analizziamo le probabili formazioni, le chiavi tattiche del match e dove seguire la partita in diretta.

Toronto-Philadelphia è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita Di solito i testa-coda sono quasi del tutto scontati. Non è questo il caso, per due semplici motivi. Il primo è che i padroni di casa del Toronto non sono proprio ultimi – occupano la penultima posizione – e poi perché gli ospiti del Philadelphia se da un lato continuano a dimostrare di essere una squadra anche mentalmente pronta ad affrontare certe partite, dall'altro continua a mettere in evidenza quelli che sono molti problemi difensivi.

