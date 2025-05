Pronostico Sinner-Gasquet | l’ultima parola spetta a lui

Oggi Jannik Sinner affronterà Richard Gasquet nel secondo turno del torneo parigino, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Il giovane talento italiano, atteso come favorito, dovrà dimostrare tutto il suo valore contro l'esperto avversario francese. Scopriamo insieme le chiavi della partita e le aspettative per Sinner in questo importante match.

Secondo turno parigino per il numero 1 Jannik Sinner: tutto quello che c'è da sapere sulla partita di oggi contro il francese Richard Gasquet. Una frazione di secondo. È in questo lasso di tempo che la partita contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, che aveva preso una brutta benché non preoccupante piega, è cambiata all'improvviso. Jannik Sinner era sotto di due break e tutti abbiamo pensato che il terzo set fosse ormai andato e che si sarebbe reso necessario, pertanto, disputarne un quarto. Pronostico Sinner-Gasquet: l'ultima parola spetta a lui (AnsaFoto) – Ilveggente.it Così non è stato...

